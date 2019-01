Brandsikkerhed halter gevaldigt i kommunale plejeboliger

En række af landets kommuner har plejeboliger, som ikke lever op til brandkrav. Det viser en undersøgelse fra Transport-, bygnings- og boligministeriet.

Den blev iværksat efter den dødelige ulykke i august på plejecenter Farsøhthus på Djursland, hvor tre ældre kvinder mistede livet.

- Det er helt uacceptabelt, at der er kommuner her i landet, der uden andre foranstaltninger fraviger fra de krav, der er for brandsikkerhed i vores plejeboliger, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

Plejeboligen Farsøhthus havde mangler i forhold til brandkravene, men fik dispensation, da der lå en brandstation i nærheden.

Derfor har ministeren lovet at undersøge, om der gives for mange dispensationer.

Han anmoder nu kommuner, der afviger fra kravene, om en redegørelse for, hvornår de vil sikre, at alle deres plejeboliger lever op standarderne.

- Kommunerne skal stramme op og få styr på de bygninger, der ikke overholder kravene, så beboerne kan være trygge ved at bo i plejebolig, siger Ole Birk Olesen.

Kommunerne er bygningsejere, og det er en helt grundlæggende regel i byggeloven, at det er ejerens ansvar, at en bygning til enhver tid er lovlig.

Ministeriet vil nu undersøge, om der er behov for at få strammet op på reglerne for brandsyn, samt opfølgningen af de gennemførte brandsyn.