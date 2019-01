Brandfolk på job blev beskudt med nytårsraketter og romerlys

De er på vagt nytårsnat for at slukke ildebrande. Men i flere tilfælde måtte brandfolk opgive at udføre deres arbejde, da 2018 blev til 2019.

Ifølge Danske Beredskaber, der repræsenterer 24 kommunale beredskaber, blev der registreret 11 tilfælde af skud med fyrværkeri mod brandfolk, der forsøgte at gøre deres arbejde.

Det skete blandt andet tre gange i hovedstadsområdet - i Glostrup, i Matthæusgade på Vesterbro og på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter.

Brandfolk blev beskudt med romerlys og raketter, oplyser Kristian Næsted, operationschef i Hovedstadens Beredskab.

- De fleste af de brande, vi kører til nytårsnat, er brande på gader og stræder i affaldscontainere og lignende. Typisk ligger der så nogen på lur. Når mandskabet går i gang med at slukke ilden, bliver de beskudt.

- Når de vurderer, at det er til fare for deres sikkerhed, trækker de sig tilbage og tilkalder politiet, siger han.

Ingen brandfolk kom til skade under episoderne, som blandt andet også tæller kast med kanonslag efter brandfolk hos Nordsjællands Brandvæsen.

I Slagelse blev brandfolk beskudt med bomberør, da de forsøgte at slukke en brand. Og hos Østjyllands Brandvæsen blev ansatte beskudt med raketter og romerlys.

Sidste nytår vakte det også opsigt og harme, at brandfolk i 20 tilfælde ligeledes blev beskudt med fyrværkeri nytårsnat.

- I år har der heldigvis været færre angreb, men der har stadig været nogen, og det er selvfølgelig ærgerligt, siger Jacob Mouritsen, kommunikationsmedarbejder hos Danske Beredskaber.

I alt måtte beredskaberne rykke ud 505 gange nytårsaften- og nat. Det er omtrent samme niveau som nytåret 2017/2018.

- Det har været travlt, men det forventer man jo også for en nytårsaften, siger Jacob Mouritsen.

Hos Hovedstadens Beredskaber har man haft nogle mere alvorlige brande i beboelse, hvor af nogle formodes at være opstået, fordi der er blevet skudt med fyrværkeri mod ejendommene med vilje.

- Det er svært at sige, hvad der er uheld, og hvad der er med vilje. Men vi har en formodning om, at der er nogen, der godt kunne finde på at rette fyrværkeri mod beboelsesejendomme for at lave optøjer og ballade.

- Men det er en rigtig dårlig idé, for det kan hurtigt betyde, at der kan komme menneskeliv på spil, siger Kristian Næsted.