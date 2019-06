Flere opgange i en ejendom på Tingvej på Amager er lørdag morgen blevet evakueret, efter at en brand har bredt sig til taget.

I første omgang evakuerede politiet tre opgange, men siden er yderligere tre opgange blevet evakueret.

Politi og brandvæsen fik alarmen om branden klokken 08.28.

- Branden er opstået i et køkken på tredje sal i ejendommen. Herfra har den bredt sig til taget, siger vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi.

- Alle er kommet ud, og der er ingen meldinger om tilskadekomne, tilføjer han.

Ilden har gennembrændt taget over tre opgange i ejendommen, der går op til fjerde sal.

Godt en time efter, at politi og brandvæsen rykkede ud, melder Hovedstadens Beredskab, at den er under kontrol.

- Vi er ved at sikre, at den ikke breder sig yderligere, og så kan vi gå i gang med efterslukningen, siger operationschef Jan Kirk-Iversen.