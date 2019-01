Bramsen roser kontrol: 6144 personer er blevet afvist ved grænsen

Fredag er det tre år siden, at Danmark indførte midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse.

Tal fra Rigspolitiet viser ifølge DR, at 801 våben blev beslaglagt, 6144 personer blev afvist, og der blev rejst 5479 sigtelser om blandt andet menneskesmugling, våbenbesiddelse og narkosmugling fra januar 2016 til oktober sidste år.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, mener, at tallene er markante.

- Tallene bekræfter jo, at grænsekontrollen har en effekt. Og så har det en værdi i sig selv, at man kan se, at her begynder og slutter Danmark, siger han til DR.

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, mener, at tallene viser, at grænsekontrollen har en berettigelse.

- De, der har sagt, at den er meningsløs, at den ikke har nogen effekt og er symbolpolitisk - det stemmer ikke overens med virkeligheden. Det her er meget store tal, siger hun.

Radikale Venstre og SF er ikke tilhængere af grænsekontrollen, som foreløbig løber frem til midten af april.

- Det er en meget høj pris, vi betaler for, at regeringen har besluttet, at så mange politibetjente skal stå nede på grænsen.

- Det betyder jo, at de ikke har lige så god tid til at udføre deres politiarbejde, som de ellers ville have haft, siger retsordfører Lotte Rod (R).

En opgørelse fra sidste år viste, at Forsvaret og politikadetter oftere end tidligere står for grænsekontrollen, mens betjente bruger markant færre timer ved grænseovergangene.

I 2016 var tallet 626.000 timer, mens det i de første ti måneder af 2018 var reduceret til 185.000 timer.

Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland blev indført i forbindelse med de store flygtningestrømme i efteråret 2015.

Dansk Folkeparti har længe talt for også at indføre grænsekontrol mod Sverige.

- Det er i danskernes interesse, at vi kontrollerer og beskytter kongerigets grænser, siger Martin Henriksen i en pressemeddelelse.

- Kontrollen er ekstra relevant i disse terrortider, og det argument gælder i særlig grad i forhold til Sverige, hvor situationen bliver mere og mere uholdbar på grund af svenskernes dybt uansvarlige udlændingepolitik, siger han.