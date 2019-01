Borgmestre i fire af landets mindre kommuner sætter ord på, om de har bekymringer for, at deres kommune ikke længere bliver grundigt dækket af akutberedskabet efter nye sundhedsreform.

Niels Viggo Lynghøj (S), borgmester i Struer Kommune. Foto: Johan Gadegaard

Uffe Jensen (V), borgmester i Odder Kommune - Jeg synes, det overordnet er et rigtig fornuftigt udspil, der er kommet fra regeringen - også i forhold til det fremtidige sundhedssystem i Danmark inklusive den akutte del af sundhedsvæsenet. Den er jeg meget tryg ved. Hvis man har akut behov for en ambulance, så er det jo vigtigt, der er det i hele Danmark på et forsvarligt niveau. Og jeg er tryg ved, hvor det skal styres fra i fremtiden. For de får ansvaret for hele Danmark og ikke kun Aarhus og omegn.

Egon Fræhr (V), borgmester i Vejen Kommune. Arkivfoto

Niels Viggo Lynghøj (S), borgmester i Struer Kommune - Det har altid været en sej kamp at få placeret ambulancer i vores område. Så jeg tror ikke, at en centralisering af sundhedsvæsenet vil gavne os i yderområderne. Vi har kunnet lægge et politisk pres på vores regionsrådspolitikere, og det kan vi ikke gøre fremadrettet. Jeg tror ikke, at et sundhedsvæsen, der er styret af regneark, er bedre end et, der er styret af politikere.

Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune. Pressefoto: Gert Præst/Norddjurs Kommune

Egon Fræhr (V), borgmester i Vejen Kommune - Jeg tror ikke, at det går, uden vi gør en indsats - men jeg er ikke bekymret over, at det skal styres fra Aarhus. Vi har i dag ikke noget at gøre med, hvor regionen placerer akutbilerne henne. Det, der er i det nye, er, at vi i kommunerne tages med på råd. Det, der er afgørende, er, at der kan komme en dialog om det, også hvis der er noget, der ikke fungerer. Samtidig skal der sættes nogle mål op, så man har en ordentlig responstid.

Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune - Vi har dårlige erfaringer med centralistiske beslutninger, fordi de har taget noget fra os hver gang. Det, der har været det gode i måden, det har foregået på, er, at vi har haft synlige politikere at debattere med. Så min bekymring er, hvilket folkevalgte led der skal hjælpe os med at kæmpe mod beslutninger, vi ikke kan fungere med. Samtidig er min bekymring demokratisk. Skal jeg til at slås med landspolitikere eller med embedsværket om, hvorvidt det er rimeligt eller ej, at vi har en akutlægebil?