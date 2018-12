Borgmester vil forsøge at tale Støjberg fra planer om udrejseø

Der er stærke argumenter for ikke at placere udrejsecenter på øen Lindholm i Stege bugt, mener borgmester.

Øen Lindholm skal ikke bruges som udrejsecenter for udviste kriminelle udlændinge, hvis det står til Vordingborgs borgmester, Mikael Smed (S).

Han skal fredag mødes med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og håber, at han kan få overbevist hende om, at Lindholm ikke er det rette sted at placere udrejsecentret.

Det skriver DR Sjælland.

- Selv om Inger Støjberg på overfladen kan være en bestemt og stålsat kvinde, så er jeg ret sikker på, at når man sætter sig ned og får talt med hende, så er der en sund fornuft hos hende bag ved panseret, siger han til DR Sjælland.

Fra 2021 er det meningen, at op til 100 udviste udlændinge, der har begået kriminalitet i ind- eller udland, skal bo på øen, mens myndighederne arbejder på at få dem sendt ud af landet.

Men borgmesteren mener, at der er stærke argumenter, som kan få ministen overbevist om, at et udrejsecenter på Lindholm er en dårlig løsning.

- Det bedste argument er, at man ikke løser de nuværende problemer, der er i forhold til udrejsecentret blot ved at flytte det til Lindholm, siger han.

Der er ikke kun Socialdemokratiet i Vordingborg, der håber, at Mikael Smed kan få talt Venstres Inger Støjberg fra idéen. Det fortæller Elsebet Christiansen, der er bestyrelsesmedlem i Venstre Vordingborg.

- Jeg synes, at vi skal stå sammen om at få stoppet det her, uanset om vi er røde eller blå, siger hun til DR Sjælland.

Mødet mellem Inger Støjberg og Mikael Smed skal foregå klokken 12.30 i dag.

Efterfølgende vil Støjberg ifølge Ritzaus oplysninger tage ud for at besigtige øen.

Vordingborgs anden viceborgmester Michael Seiding Larsen fra Venstre skal også mødes med udlændinge- og integrationsministeren, skriver DR Sjælland.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) bruger frem til næste sommer øen til at forske i forskellige former for virus fra køer og svin.

DTU besluttede i 2013 at lukke sin forskning ned på øen fra 2020.