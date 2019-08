Borgmester sygemeldt med fuld løn på fjerde måned

- Af professionelle er jeg blevet opfordret til at trække stikket i en kortere periode.

Sådan lød det fra Ninna Hedeager Olsen (EL), teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, i et facebookopslag 7. april.

Beskeden skrev borgmesteren kort efter, at det kom frem, at en mand var mistænkt for voldtægt af en kvindelig gæst til en fest i borgmesterens lejlighed.

Fire måneder senere er borgmesteren stadig sygemeldt med fuld løn, og det er uvist, hvad borgmesteren fejler.

Kommunal- og folketingspolitikere skal nemlig ikke godtgøre, hvorfor de sygemelder sig. De skal derfor heller ikke fremlægge nogen dokumentation, for eksempel i form af en lægeerklæring.

Ej heller skal de til møder i kommunens jobcenter eller oplyse noget om, hvornår de forventer at kunne genoptage arbejdet.

Ninna Hedeager Olsen kan ifølge reglerne opretholde sin sygemelding med fuld borgmesterløn på 102.931 kroner om måneden i ni måneder uden modkrav.

Det eneste, Ninna Hedeager Olsen har foretaget sig for at opnå en sygemelding, er at sende en mail til Thomas Højlt, sekretariatschef i teknik- og miljøforvaltningen, fremgår det af en aktindsigt fra Københavns Kommune.

- Kære Thomas. Jeg er sygemeldt minimum en måned fra i dag, skrev borgmesteren 24. april klokken 10.49, altså knap tre uger efter beskeden på Facebook.

Og det er langt fra den behandling, danskere i almindelighed får, når de bliver syge, fortæller Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Det er væsentligt bedre vilkår, politikerne har sammenlignet med en almindelig borger i Danmark. De ansatte i kommunerne ville bestemt ikke blive behandlet på samme måde, siger han.

Udgiften for Københavns Kommunes borgere i forbindelse med sygemelding er samtidig blevet fordoblet. Enhedslisten København har nemlig valgt at udpege en stedfortræder for Ninna Hedeager Olsen.

Karina Vestergård Madsen (EL) har som vikar ret til samme løn og vilkår som den siddende borgmester.

Enhedslisten København kunne dog have undgået dobbeltløn ved at udnævne Karina Vestergård Madsen til teknik- og miljøborgmester i stedet.

Men det har bestyrelsen i Enhedslisten København ikke ønsket, svarer de i en mail.

- Ninna er sygemeldt og regner med at komme tilbage efter retssagen, lyder det.

Retssagen er berammet til at tage én dag og vil finde sted 28. august.

En mand er tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse, men nægter sig skyldig.

Hvordan Ninna Hedeager Olsen, der er for syg til at passe sit borgmesterhverv, kan forudsige at være rask kort efter, at retssagen er afsluttet, blev Enhedslisten København også spurgt om.

Men eftersom bestyrelsen kun har ønsket at svare per mail, er der ikke blevet svaret på opfølgende spørgsmål.

Enhedslisten København afviser, at man vil tilbagebetale den del af dobbeltlønnen, der ryger i partiets kasse på grund af partiskatten.