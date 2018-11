Borgmester om udrejsecenter: Troede ikke jeg skulle løse Jyllands problemer

Det er en dårlig idé, at øen Lindholm i Vordingborg Kommune skal huse udviste kriminelle udlændinge og personer på tålt ophold.

Det mener Mikael Smed (S), der er borgmester i Vordingborg Kommune.

- Det er det, fordi man flytter problemet fra et sted i landet til et andet.

Borgmesteren henviser til Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune.

Her har beboerne som udgangspunkt opholds- og meldepligt, mens personer på tålt ophold og udviste kriminelle også har underretningspligt.

Myndighederne har dog haft flere problemer med, at udlændinge ikke overholder reglerne, og flere forretningsdrivende har forklaret, at de føler sig utrygge.

- Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle løse nogle problemer i Jylland, men det må jeg jo kigge på, siger borgmester Mikael Smed.

Centret på Lindholm vil være for udlændinge på tålt ophold og afviste asylansøgere, som har begået særlige former for kriminalitet.

Det er Kriminalforsorgen, der kommer til at drive centeret. Politiet vil være til stede døgnet rundt, og der etableres detentionsfaciliteter, hvor anholdte kan opholde sig i kortere tid, indtil de kan transporteres væk fra øen.

Politiet vil også være mere til stede omkring færgelejet i Kalvehave, som forbinder Lindholm med det sydlige Sjælland, fremgår det af aftalen.

- Der er da ingen tvivl om, at borgerne, der bor i Kalvehave og omegn, vil have en bekymring for, hvad det betyder for deres dagligdag. Det kan jeg da godt forstå, siger Mikael Smed.

- Jeg ved, at politiet kan deres arbejde, men man kan ikke fjerne utrygheden bare ved at være til stede, tilføjer han.

Hans kollega i byrådet Heino Hahn fra Dansk Folkeparti er også træt af, at udrejsecenteret kommer til kommunen.

- Jeg er ked af den beslutning. Det må jeg sige. Men når det ikke kan være anderledes, må vi få det bedste ud af det, siger Heino Hahn, der desuden er gruppeformand for DF i kommunen.

- De har ikke kunnet holde styr på det ovre i Jylland. Så er spørgsmålet, om det kan blive bedre herovre. Det kan det sandsynligvis, fordi de kommer ud på en ø og derfor ikke bare kan gå, tilføjer Heino Hahn.

Etableringen af centeret vil ske trinvist frem mod 2021, hvor det forventes, at centret kan tages i brug.

Centeret vil have en kapacitet på 100 pladser med mulighed for yderligere 25 pladser. Der vil desuden blive etableret faciliteter til centrets medarbejdere og politiet.