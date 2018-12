Lolland bliver med ny tunnel midtpunkt mellem to metropoler, Hamburg og København, lyder det fra borgmester.

Tyske myndigheders godkendelse af Femernforbindelsens landanlæg i Tyskland vækker begejstring på borgmesterkontoret på Lolland.

- Det betyder, at projektet rykker et langt stykke frem på spillebrættet i forhold til at få byggeriet startet op, siger borgmester Holger Schou Rasmussen (S).

Selv om godkendelsen endnu mangler at blive underskrevet og formentlig vil blive påklaget til tyske domstole, er det godt nyt, vurderer han.

Den 18 kilometer lange tunnel, der skal transportere både biler og tog fra Rødbyhavn til Puttgarden, vil ifølge borgmesteren skabe tusindvis af arbejdspladser.

- Det betyder, at vi får ti år med rigtig meget gang i hjulene og arbejde til alle, der kan og vil, siger Holger Schou Rasmussen.

Der skal blandt andet bygges en fabrik, der skal fremstille de store tunnelelementer, som skal graves ned på havbunden mellem Danmark og Tyskland.

- Det tager to år, fra fabrikken bygges, til den spytter det første element ud.

- Så jeg håber, at myndighedsgodkendelsen er så tydelig og klar, at man vil gå skridtet videre og gå i gang med at anlægge fabrikken allerede i 2019, siger Holger Schou Rasmussen.

Beregninger anslår, at tunnelbyggeriet og opgradering af jernbanen vil skabe op mod 6000 arbejdspladser om året, frem til tunnelen efter planen står klar i 2028.

Men det er ikke bare arbejdspladser, byggeriet fører med sig. Det kommer ifølge borgmesteren til at give Lolland en helt ny status.

- Når byggeriet først er færdig, så er vi ikke længere for enden af Danmark og med ryggen til Tyskland. Så står vi midt mellem to metropoler, Hamburg og København.

- Hvis du placerer dig på Lolland, så kan du nå dem inden for halvanden time. Det skaber helt nye muligheder, siger han.

- Vi bliver midtpunktet mellem Nordeuropa og Skandinavien, og det er en helt ny geografisk placering, siger Holger Schou Rasmussen.

Femern A/S har nu 14 dage til at gennemgå den tyske myndighedstilladelse.

Hverken selskabet eller transportminister Ole Birk Olesen (LA) regner dog med, at der vil blive flyttet mange kommaer før den endelige underskrivelse i januar.