Borgmester i landmandsstrid får PET-beskyttelse efter trusler

En højspændt sag om ekspropriering af en landmands jord betyder, at Egon Fræhr (V), der er borgmester i Vejen Kommune, får beskyttelse af Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Det skriver TV Syd.

Vejen Kommune har ulovligt anlagt en vej, Skovgårdsvej, på en landmands jord mod hans vilje.

Sagen har haft flere udviklinger undervejs. Blandt andet har landmanden haft vejen afspærret med halmballer og store bunker sand.

Efterfølgende er han blevet tvunget til at fjerne blokeringen.

Borgmester Egon Fræhr har i flere måneder modtaget mails med trusler, som er blevet meldt til politiet.

PET har efterfølgende etableret en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal passe på politikeren.

67-årige Egon Fræhr bekræfter over for TV Syd, at der er en direkte sammenhæng mellem sag om ekspropriering af landmandens jord og truslerne.

I 2012 blev landmanden tvunget til at afstå en del af sin jord mod sin vilje. Højesteret har afgjort, at vejen er ulovligt anlagt.

Borgmesteren er nu blevet udstyret med en overfaldsalarm. Politiet og PET foretager jævnligt patruljeringer omkring hans bopæl.

Truslerne har stået på i nogle måneder, men Egon Fræhr har valgt ikke at fortælle om dem offentligt. Men torsdag har han altså valgt at bekræfte truslerne, efter at flere med tiden har fået kendskab til dem.

I januar godkendte Vejen Byråd at inddrage jorden til vejen mod betaling.

Kommunen planlagde ekspropriationen i en samarbejdsaftale med Banedanmark. Vejen fører til en lille bro over jernbanen mellem Kolding og Esbjerg.

I 2015 gav byretten landmanden medhold i, at ekspropriationen var ulovlig. Sagen endte senere i Højesteret, hvor han vandt igen.

Den 22. oktober 2018 etablerede han så en afspærring af den 1,4 kilometer lange vej, da han ville tvinge kommunen til at fjerne den.

Men den blokering måtte han altså fjerne, efter at byråddet fandt hjemmel for ekspropriationen i vejloven.

Vejen bliver ifølge kommunen normalt brugt af knap 1300 bilister.