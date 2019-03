Mens flere fynske kommuner har kandidater nok, mangler Middelfart stadig enkelte personer til tjansen som lægdommer. Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) har selv været domsmand og opfordrer interesserede til at melde sig til hvervet, han kalder spændende og vigtigt for demokratiet.

Senest den 1. april skal de fynske kommuner sende hver deres liste over kandidater til hvervet som domsmænd og nævninge ved retterne i Odense og Svendborg - den såkaldte grundliste, hvorfra retspræsidenten plukker de endelige, godkendte personer, der kan blive udtrukket som lægdommere.

I Assens skal man levere en liste med 140 navne, og her har man traditionen tro fået rigeligt med ansøgninger, fortæller Janne Kornbeck fra byrådssekretariatet:

- Vi har altid fået mange flere ansøgere, end vi skulle bruge, men det kan være svært med de unge. Det har vi dog gjort en stor indsats for med målrettede opslag på Facebook og med formidling på ungdimsinstitutionerne, og det har hjulpet. Vi har fået mange unge ansøgere denne gang, siger hun.

Assens har også fået unge af anden etnisk herkomst end dansk, men kunne godt have brugt flere for at have så repræsentativ en liste som muligt, tilføjer Janne Kornbeck.

Også Odense og Ærø er godt med i forhold til deres lister.

- Det går rigtig godt. De eneste, vi godt kunne have brugt flere af, var unge kvinder under 30 år af anden etnisk herkomst end dansk. Men generelt har vi fået rigeligt med henvendelser, og det lader til, at det hele falder på plads, siger Cornelis ten Veen (V), der er formand for grundlisteudvalget.

Samme melding giver partifællen Keld Madsen på Ærø:

- Indtil videre ser det ud til, at der er en rimelig god søgning. Den sidste melding fra forvaltningen er, at vi ikke får problemer med at skaffe de 23, vi skal. Vi håber på lidt flere yngre denne gang, siger grundliste-udvalgsformanden.