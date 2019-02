Borgmester: Britta-sag har skadet tilliden i samfundet

En mere end almindeligt årvågen medarbejder i Roskilde Kommune fik i 2017 mistanke om, at der var noget galt med de midler, kommunen skulle modtage fra Satspuljen til krisehjælp til psykisk syge.

Nu er kommunen blandt de tilskudsmodtagere, der ifølge Socialministeriet ser ud til at have penge til gode i det, der siden har vist sig at være en omfattende sag om svindel for 111 millioner kroner.

Men ifølge Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S), har sagen, hvor den tidligere ansatte i Socialstyrelsen Britta Nielsen er sigtet, sat sig andre spor end de rent økonomiske.

- Til at starte med troede vi, at det var noget regnskabsteknisk, der var gået galt. For når vi ringede ind til styrelsen, fik vi at vide, at alt var, som det skulle være, fortæller Joy Mogensen.

- Det er det, der er så skadende ved denne her sag. Den sår en mistillid i den fuldstændig tillidsfulde snak, der helst skal være mellem borgere og myndigheder og også imellem myndigheder.

Roskilde Kommune vurderer selv, at den er blevet snydt for cirka 69.000 kroner. Men det er altså ikke så meget beløbets størrelse som selve det, at svindlen har kunnet finde sted, der ligger borgmesteren på sinde.

- Min oplevelse er, at den måde, pengene bliver udbetalt på, er for uigennemsigtig. Og at det er derfor, at hun har kunnet snyde, siger Joy Mogensen.

- Hun har jo også siddet i en særlig stilling. For vi kan se nu, at når vi har ringet ind, så er det tit Britta Nielsen, vi har talt med. Så der har nok manglet nogle kontrolmekanismer.

Også Danske Døves Landsforbund er blandt dem, der vurderes at have penge til gode fra svindelsagen.

Foreningen har endnu ikke et klart billede af, hvor mange penge det drejer sig om, eller hvordan svindlen konkret er foregået.

- Vi laver en række forslag til aktiviteter for døve børn og deres forældre. Så laver vi et estimat på, hvad det vil koste og sender det ind til Socialstyrelsen og ansøger en pulje, forklarer direktør Per Fruerled.

- Hvis vi får et svar tilbage, hvor der står, at vi får 120.000, men vi havde søgt 150.000, så tilpasser vi vores aktiviteter. Men vi kan jo ikke vide, om det faktisk er blevet besluttet, at vi skulle have 150.000. Men Britta så har sendt os et brev, hvor der står, at vi skal have 120.000.

Per Fruerled mener derfor ikke, at Danske Døves Landsforbund kunne have opdaget svindlen.

- Vi er nødt til at stole på, at når styrelsen sender os et bevillingsbrev, så er det det, de har besluttet sig for.