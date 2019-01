Borgerne var klar: Sådan klarede Fyn nattens højvande

Knap havde stormen og de forhøjede vandstande lagt sig, før Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) atter kunne varsle risiko for stormflod ved flere danske kyster.

Men uvejret i især det nordlige Fyn så mere alvorligt ud, end det var.

Det fortæller chefvagt ved Beredskab Fyn, Knud-Otto Westergaard.

- Det har set alvorligt ud i nat med kraftig vind og skumsprøjt, men vi og borgerne har været godt forberedte, så vi har kun fået et par enkelte borgerhenvendelser, fortæller han.

- Vi er sluppet billigt, kan man vist godt sige.

Allerede tirsdag formiddag opfordrede beredskabet udsatte borgere til at sikre deres boliger med sandsække og lignende. Og opfordringen ser ud til at have givet pote.

- Vi er sluppet billigt, og det er blandt andet, fordi folk har været så hurtige til at hente sandsække og til at lægge dem ud, forklarer Knud-Otto Westergaard.

Beredskabet har holdt kyst og havne under observation. Det var ventet, at vandstigningerne ville ramme hårdest ved Odense Fjord, og at beredskabet skulle pumpe vand fra voldgraven i Nyborg.

- I Nyborg pumper vi stadigvæk her klokken seks om morgenen, men det har vi hele tiden vidst, at vi ville komme til, siger chefvagten.

- Vi har haft travlt hele natten, men primært med opgaver, som vi var planlagt på forhånd. Eksempelvis med voldgraven.

Beredskab Fyn har ikke kendskab til tilskadekomne eller store skader på bygninger i forbindelse med uvejret. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Fyns Politi, Sydøstjyllands Politi eller Østjyllands Politi.

Beredskab Fyn var også i sidste uge på hårdt arbejde, da Odense Fjord var ramt af stormflod og stormen Alfridas hærgen. Det er nordenvinden, der presser en masse vand ind i fjorden og skaber risiko for stormflod.

Den almene varsling for stormflod ligger på cirka 125 centimeter over den normale vandstand.