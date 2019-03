Borgere raser mod Hærvejsmotorvejen: Her er deres argumenter

2 Omvej for bilister

Et hovedargument for Hærvejsmotorvejen er at aflaste E45. Modstanderne stiller dog spørgsmålstegn ved det, og peger på beregninger, der viser, at E45 med en ny motorvej aflastes et usikkert sted mellem seks og 42 procent.

- Hvis eksempelvis pendlere kommer kørende fra Haderslev, hvorfor skulle de så bruge motorvejen til Give, hvor de ender blindt, lød det mandag fra borgeren Vandad Pachai, som henviste til, at strækningen fra Give til Haderslev står til at blive bygget først, hvorefter det kan have lange udsigter med den nordlige strækning videre til Viborg.