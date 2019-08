Et nedbrud på TDC's telefonnet lørdag gjorde det svært at komme i kontakt med sygehuse og lægevagt.

TDC oplyser, at selskabet har løst problemerne på telefonnettet i Region Syddanmark.

Problemet startede allerede fredag, men forværredes lørdag og betød, at patienter i perioder ikke kunne komme igennem til hverken sygehuse eller lægevagten i regionen som følge af nedbruddet.

- Det begyndte i går (fredag, red.) eftermiddags, men nu her i dag er det blevet mere omfattende og udbredt end tidligere, sagde koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen lørdag.

Telefonnettet blev ustabilt omkring klokken 14, og Region Syddanmark meddeler i en pressemeddelelse søndag morgen, at telefonerne igen fungerede normalt klokken 01 søndag nat.

Ifølge Kurt Espersen oplyste TDC lørdag, at der var tale om to fejl, som forårsagede problemerne. Hvilke fejl, og hvorvidt det rent faktisk viste sig at være de fejl som først antaget, har TDC ikke villet oplyse noget om søndag.

- TDC og Region Syddanmark vil i løbet af de kommende dage lave en grundig gennemgang af, hvad der gik galt, så lignende telefonnedbrud kan undgås en anden gang, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Nedbruddet på telefonnettet gav også problemer på Odense Universitetshospital, hvor personalet ikke kunne kommunikere internt.

Regionen fandt dog på en alternativ løsning, men patienter var nødt til at køre til akutmodtagelsen frem for at få fat i lægevagten, oplyste koncerndirektøren.

- Den største udfordring er, at de, der ringer til lægevagten, ikke kan komme igennem. Derfor melder vi ud, at de bare skal tage til den akutmodtagelse, som er nærmest, hvor de bor, sagde han.

Region Syddanmark oplyser, at man ikke er bekendt med, at problemerne med telefonforbindelserne har haft "alvorlige konsekvenser" for patienter.