Seerne kender ham som vært for det hårdtslående program Operation X, der på forbrugernes vegne bider svindlere, rockere og virksomhedsejere på kant med loven i haserne.

Siden 2004 har Morten Spiegelhauer, som søndag 2. juni runder 50, afsløret kriminelle i alle afskygninger i sit populære program på TV2 - ofte med hjælp af skjult kamera eller "muldvarpe" i miljøet.

Det var Spiegelhauer, som afslørede den amtslige "sikker chat"-konsulent Rudy Frederiksen, der annoncerede efter unge piger til fotooptagelser og lokkede dem til porno. Det var Operation X, der blotlagde Domino Pizza-kædens tvivlsomme omgang med fødevarer, for at nævne blot nogle få eksempler.

Programmets koncept medfører af og til tvister i retsvæsenet. I marts 2018 blev Spiegelhauer dømt i byretten i Lyngby for at krænke privatlivets fred, efter at han og tv-holdet var trængt ind på en virksomhedsadresse for at stille kritiske spørgsmål.

Men i Østre Landsret blev tv-holdet frifundet 1. november 2018 - blandt andet med henvisning til sagens væsentlige samfundsrelevans. Operation X-holdet er også tidligere blevet frifundet for ulovlig indtrængen på en minkfarm.

Tv-værten har oplevet trusler på grund af sine afsløringer - på et tidspunkt så grove, at han med sin kone og børn valgte at gå under jorden. Jobbet og de medfølgende trusler har også kostet timer hos en psykolog.

Morten Spiegelhauer er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1997 og har siden beskæftiget sig med radio og tv. Efter at have lavet ungdoms-tv på DR2 og radioudsendelser på DR P1 og P3 sagde han i 2004 ja til jobbet som vært på Operation X på TV2.

I 2007 udgav han den selvbiografiske bog "Operation Spiegelhauer" om sit arbejde. Morten Spiegelhauer er gift og har tre børn.