Bon Jovi-guitaristen fik nok af at turnere

Bon Jovi-guitaristen Richie Sambora har siden 1980'erne fået millioner til at lytte med, når han har leveret sine guitarsoli på numre som "Livin' On A Prayer", "Keep The Faith" og "Always".

Sambora, der torsdag den 11. juni fylder 60 år, skrev sammen med forsanger Jon Bon Jovi stort set alt bandets materiale i de 30 år, han var en del af gruppen.

De to kom i sangskrivernes Hall of Fame i 2009, ligesom deres akustiske optræden til MTV Video Music Awards i 1989 blev katalysatoren til MTV Unplugged-serien, hvor kunstnere optrådte akustisk på MTV. Det blev siden voldsomt populært.

Mange vil nok betegne Sambora som en mand, der har levet en stor del af sit liv i overhalingsbanen i tråd med mange af rock-kollegerne.

I 2007 var Sambora på afvænning hele to gange for sit narkotikamisbrug.

Misbruget faldt sammen med, at guitaristen mistede sin far og samtidig blev skilt fra sin kone gennem 13 år, Heather Locklear, der er kendt fra serien Melrose Place.

Året efter blev han snuppet for spirituskørsel i Californien.

I 2011 måtte han så forbi afvænningsklinikken igen, da han blev ramt af et tilbagefald under bandets turné.

Der blev han dog kun i to måneder, inden han igen var klar og hoppede på et privatfly til Europa for at støde til Bon Jovi, der et par uger senere kom forbi København.

I 2013 forlod han igen bandet på turné. Denne gang var det dog ikke stofferne og alkoholen. Det var derimod savnet af datteren Ava.

- Jeg var rigtig meget sammen med min datter i vores pause mellem turnéerne, og jeg kunne simpelthen ikke trække mig selv ud af døren. Jeg var bare nødt til at være hjemme, sagde Sambora i 2013.

Mangel på tid med datteren var også grunden til, at han samme år helt besluttede at træde ud af bandet.

Siden har han kun spillet med Bon Jovi, da bandet blev indlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2018.

I stedet har han brugt sin tid på at spille i bandet RSO med den australske guitarist og sangerinde Orianthi.