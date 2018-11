Boligforening vil løse ghetto-udfordring med 3000 nye boliger

Det er bedre at bygge nye, private boliger frem for at rive eksisterende almene boliger ned.

Det er opskriften fra Brabrand Boligforening i et udspil til Aarhus Kommune om fremtiden for Gellerupområdet i det vestlige Aarhus.

Et byrådsflertal aftalte før sommerferien, at ni boligblokke med 600 familieboliger i Gellerup-Toveshøj skal rives ned.

Det skal sikre, at man kan nå målet i den netop vedtagne ghettolov om maksimalt 40 procent almene boliger.

Men nu anviser boligforeningen en anden vej til at nå målet.

- Vi mener, at man kan løse opgaven ved at nøjes med at rive tre blokke ned.

- Så kan man bygge 3000 nye, private boliger i området. Dermed når vi under de 40 procent, som loven foreskriver, siger boligforeningens formand, Keld Albrechtsen.

Boligforeningen har allerede revet fem boligblokke med 300 boliger ned de senere år for at give plads til andre boligformer.

Samtidig har boligforeningen solgt jord til private investorer og pensionskassen PKA, der nu er i gang med at opføre ejer- og lejerboliger samt ungdomsboliger.

Keld Albrechtsen oplyser, at man har flere frie arealer liggende, som kan udstykkes og sælges til private investorer.

Boligforeningen har forhandlinger med interesserede investorer, oplyser han.

- Vi tror ikke på, at integration og skolegang løses bedre ved at tvangsflytte familier ud til boligområder, hvor de ikke kender nogen.

- Der er heller ingen forskning, der tyder på, at det giver bedre resultater.

- Derfor vil vi koncentrere os om at skabe en ny bydel med mange forskellige mennesker og forskellige boformer, siger boligforeningens formand.

Boligforeningens udspil vil betyde, at bydelen vil vokse fra de nuværende cirka 6000 til 12.000 beboere.

Det vil også betyde, at der skal etableres en ny skole i området.

Brabrand Boligforening drøfter udspillet med Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) på et møde 7. december.

Gellerupområdet optræder på regeringens liste over ghettoområder. Lørdag kommer der en opdateret version af listen.