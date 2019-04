Vejen-sagen viser, at det er svært at føre bevis for misbrug, der ligger mange år tilbage, mener Børns Vilkår.

Det er enormt svært at føre bevis i sager om misbrug af børn, der ligger mange år tilbage, og derfor er det vigtigt, at socialrådgivere, pædagoger og lærere hjælper med at få sagerne frem i lyset så hurtigt som muligt.

Sådan lyder det fra Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.

Udmeldingen kommer på bagkanten af Vejen-sagen, hvor et forældrepar har været anklaget for seksuelt misbrug af fire piger i perioden 1987-1993.

Moren er fredag blevet frikendt, mens faren blev fundet skyldig i et af 17 anklagepunkter og er blevet idømt fire års fængsel. Det handler blandt andet om voldtægt med hans dengang seksårige steddatter.

Retten kunne ikke entydigt tage forklaringerne for gode varer, fordi der vurderes at være en risiko for, at deres erindringer kan være blevet påvirket gennem tiden.

- Man må respektere rettens afgørelse. Men sagen illustrerer det problem, der er, når man fører sager så mange år efter, at det er sket.

- Det er utroligt svært at føre bevis i den slags sager, der kun er baseret på fortællinger.

- Det kan være en næsten umulig opgave at få samstemmende forklaringer - især når det er foregået, mens børnene var meget små, siger Rasmus Kjeldahl.

Han mener derfor, at det er ekstremt vigtigt, at misbrugte børn får vejledning og støtte til at rejse sager mod deres gerningsmænd.

- Vi skal som samfund sikre, at de her sager om misbrug bliver rejst så tidligt som muligt.

- Det er vigtigt, at de personer, der er omkring børnene, giver en vejledning om, at de kan rejse sager mod dem, der har misbrugt dem.

- Vi ved af erfaring, at det kan være rigtig svært for ofre at skulle konfronteres, og derfor har vi som samfund en opgave om at tage hånd om børnene, siger Rasmus Kjeldahl.