Børns Vilkår: Dom i Mern-sag er vigtig for andre sager

Vordingborg Kommune skal betale 600.000 kroner i erstatning til to plejebørn for at have svigtet dem groft.

To plejebørn i Mern-sagen har torsdag fået Østre Landsrets ord for, at Vordingborg Kommune havde et ansvar i sagen, hvor to plejeforældre udsatte deres plejebørn for omfattende misrøgt.

Kommunen skal betale de to børn i alt 600.000 kroner i erstatning.

- Det er en super glædelig nyhed og en vigtig dom. De her børn har været groft svigtet af kommunen. I sagen har kommunen prøvet at undfly deres ansvar, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i organisationen Børns Vilkår.

- At kommunen bliver holdt fast på deres ansvar, og at de her to børn får en oprejsning ved ikke bare en erstatningssum, men også i form af at kommunen klart bliver pålagt et ansvar. Det er utrolig vigtigt.

I alt ni plejebørn blev gennem 20 år udsat for vold og mishandling af deres plejeforældre indtil det blev anmeldt til politiet i 2009.

To af børnene har siden hen stævnet Vordingborg Kommune for ikke at gribe ind i sagen.

Børns Vilkår har været involveret i sagen mod kommunen, da den har siddet med som bisidder.

Torsdagens dom kommer ifølge organisationens direktør til at betyde, at det bliver mere tydeligt, at kommunerne har et ansvar for at gribe ind, når børn udsættes for svigt.

Og det kan være vigtigt for andre sager mod myndigheder.

- At stille sig op i en retssag og gennemleve en ofte forfærdelig og grusom barndom og konfrontere nogle af de mennesker, der kunne have grebet ind, men ikke gjorde det, er ikke nemt.

- Vi ved, at mange ofre for denne type myndighedssvigt lader være med at rejse sagerne, simpelthen fordi de ikke magter det, siger Rasmus Kjeldahl.

- Derfor er det en kæmpe stor hjælp til alle andre, der måske får lidt mere mod til at få den rimelige oprejsning for, at myndighederne svigtede dem, siger Rasmus Kjeldahl.