Børnekrænker fedtede sig ind hos familie med Tivoliture

En 57-årig mand er blevet idømt fængsel i to år og tre måneder for overgreb mod lille pige samt børneporno.

Med legetøj og ture til forlystelsesparker fik en nu 57-årig mand smigret sig ind hos en familie på Amager.

Det viste sig at have store konsekvenser for en lille pige.

Manden blev fredag idømt to år og tre måneders fængsel for at have begået en stribe overgreb mod pigen, mens hun var mellem seks og otte år gammel.

Det oplyser anklager Anders Larsson.

- Han var lejer og havde nogle værelser i familiens villa. Han fik indsmigret sig hos familien ved at give gaver og opmærksomhed med ture i Tivoli og på Bakken, siger Anders Larsson.

Manden er ikke i familie med husets beboere, men de har haft et tæt forhold. Han har været en del af familiens liv i mere end 30 år.

I huset bor en kvinde, der er mor til tre døtre og en søn. Ifølge politiet begik den nu 57-årige mand seksuelle overgreb mod to af døtrene, da de boede hjemme. Da sagerne er fra 1980'erne, er de dog forældet.

De to kvinder har i løbet af sagen mod manden afgivet forklaring i retten.

På trods af de formodede krænkelser blev manden i de følgende år ved med at være en nær ven og lejer i huset. Derfor har han haft mulighed for at komme tæt på den lille pige.

Hun er barnebarn til husets kvindelige ejer og datter af kvindens søn.

- Han (den dømte, red.) er gået videre til den næste generation, hvor han har haft præcis samme modus med penge, gaver og opmærksomhed, siger Anders Larsson.

I Københavns Byret blev manden fundet skyldig og dømt for at have udført oralsex på pigen mellem 20 og 25 gange. Derudover har han fået hende og en anden pige til at røre ved hans penis.

Han er ligeledes blevet dømt for at have haft 11.370 billeder og 5083 videoer med børneporno.

Manden har ud over fængselsstraf også fået et bolig- og opholdsforbud. Det betyder blandt andet, at han ikke må få besøg af børn og unge.

Han ankede dommen på stedet.