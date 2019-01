Børnehaveansat dømt for overgreb på fireårig i arbejdstiden

En nu 28-årig mand nægter overgreb på en lille pige, men erkender at have været i besiddelse af børneporno.

En tidligere ansat i en børnehave nær Vejle er mandag blevet idømt både fængsel og behandling for at have udsat en lille pige for en række overgreb, mens hun var i institution.

Dommen er faldet ved Retten i Kolding. Den indebærer, at den nu 28-årige mand er blevet straffet med fængsel i et år og tre måneder.

Seks af månederne skal afsones, mens resten er gjort betinget, hvis han overholder en stribe betingelser. Blandt andet skal han i sexologisk behandling.

Manden er dømt for at have forgrebet sig på den lille pige flere gange fra juli 2012 til oktober 2013.

Pigen blev udsat for krænkelserne, fra hun var fire år og knap halvandet år frem.

Ud over fængsel og behandling har retten besluttet, at den 28-årige bliver frakendt retten til at beskæftige sig med børn under 18 år indtil videre.

Manden var ikke pædagog, men ansat på pigens institution. Han var 22 år gammel, da det første overgreb fandt sted.

Da overgrebene blev anmeldt i 2017, valgte politiet at gennemgå mandens computer. Her fandt man ifølge tiltalen 77 filmsekvenser med "utugtige gengivelse af børn under 18 år".

Størstedelen af dem indeholder børneporno.

I løbet af retssagen har manden nægtet sig skyldig i at have begået krænkende overgreb mod pigen. Han har erkendt sig skyldig i forholdet om børneporno.

Han har endnu ikke besluttet, om han vil anke dommen.