Børneattester skal mindske risiko for overgreb på filmbørn

Fremover vil det stå lysende klart, at der altid skal indhentes børneattester, både for fastansatte og frivillige, når der er børn under 15 år med i film og tv-produktioner.

Kulturminister Mette Bock (LA) er klar med en ny bekendtgørelse, der i umisforståelige vendinger skal udrydde enhver tvivl om, hvornår der skal indhentes børneattester.

- Der har været lidt usikkerhed omkring, hvornår man egentlig skal indhente de her børneattester, som man kender fra mange andre områder, siger Mette Bock.

Børneattester er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om domme om seksualforbrydelser begået mod børn.

Virksomheder og foreninger her forpligtet til at indhente den slags attester for frivillige og medarbejder, der har med børn under 15 år at gøre. Og nu bliver det altså også slået fast, at det også gælder underholdningsbranchen.

Indskærpelsen kommer, efter at der har været historier i medierne om overgreb mod børn på danske filmproduktioner langt tilbage i tiden.

Det har påvirket ministerens overvejelser, selv om hun ikke er bekendt med, at der aktuelt er problemer med overgreb på børn i branchen.

- Vi kan desværre ikke omgøre eller forhindre, hvad der er sket for årtier tilbage, siger Mette Bock.

- Men vi kan prøve at sikre os så godt vi kan i forhold til den nutid vi lever i nu.

- Branchen er god til selv at tage hånd om de her ting også. Men vi lever i en tid, hvor der er skærpet opmærksomhed omkring det. Og skal være det.

Ministeren understreger, at børneattesterne ikke kan stå alene. Det er vigtigt, at folk i branchen selv er opmærksom på, om de børn, de arbejder med, trives.

Claus Hansen, der er direktør i producentforeningen, er tilfreds med, at der nu kommer ensartede regler.

- Vi skal mindske risikoen for overgreb så effektivt som muligt, og her er børneattester et godt værktøj, udtaler han i en skriftlig kommentar.