Børn og unge fjerner cigaretskodder fra naturen hele ugen

I løbet af ugen skal over 100.000 børn og unge rydde op i naturen. Det sker som en del af den årlige affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforening står bag.

I år har indsamlingen særligt fokus op cigaretskodder. For hver dag ender flere millioner skodder nemlig i naturen, fortæller foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

- Cigaretskodder er den hyppigste type af affald, som vi finder ude i naturen. Derfor synes vi, at det er relevant at sætte fokus på.

- Det er jo et problem, fordi fugle kan tro, at det er mad og derfor komme til at spise det. Og så er der giftige stoffer, som frigives, når skodderne bliver nedbrudt i naturen, hvilket tager fem til ti år, siger hun.

Maria Reumert Gjerding tilføjer desuden, at der i skodderne også findes mikroplastik. Derfor bidrager de mange millioner cigaretskodder også til mikroplast-problematikken.

Omkring 146.000 børn fra skoler og daginstitutioner har tilmeldt sig og sagt ja til at rydde op i naturen i løbet af ugen. Det er en rekordstor tilslutning, fortæller Maria Reumert Gjerding.

Det hele kulminerer på søndag, hvor mere end 1000 private arrangører som spejder- og idrætsforeninger, samler borgere til lokale affaldsindsamlinger.

Sidste år blev der samlet 173.000 kilo affald i løbet af indsamlingsugen, og også i år forventer foreningen, at danskernes samler meget affald.

For selv om foreningen oplever, at danskerne i højere grad bliver mere bevidste om at passe på naturen, så er der stadig meget affald, der ender det forkerte sted.

- Umiddelbart kan vi ikke se nogen indikation på, at der bliver mindre affald, og der er stadig behov for at rydde op efter dem, der ikke kan finde ud af at bruge en skraldespand.

- Ligesom vi har en rekordstor tilslutning af mennesker, der har tilmeldt sig, så tror jeg også, at vi finder rekordstore mængder affald i år, siger Maria Reumert Gjerding.

Indsamlingen blev skudt i gang mandag formiddag i Aarhus af Maria Reumert Gjerding i selskab med miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V).