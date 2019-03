Blogger risikerer at miste plejebarn efter at have delt video af drabet på en kvinde i Marokko.

Man kan ikke være en god plejemor, hvis man har delt den video, der viser drabet på en kvinde i Marokko. Det har Socialtilsynet, som fører tilsyn med landets plejefamilier, vurderet over for bloggeren Jaleh Tavakoli.

Det skriver DR og Berlingske.

Jaleh Tavakoli, der er blogger og debattør hos Berlingske, har sammen med sin mand en 8-årig plejedatter. Onsdag modtog hun et brev om, at Socialtilsynet agter at fratage parret retten til at være plejeforældre.

Hun er sigtet for at have delt video af drab i Marokko, men hun er endnu ikke dømt i sagen.

Tilsynet har indkaldt forældreparret til et dialogmøde, hvor de kan fremføre deres argumenter.

Socialtilsynet sætter spørgsmålstegn ved Jaleh Tavakolis dømmekraft og lægger desuden stor vægt på, at plejebørn har et særligt stort behov for tryghed og stabilitet, skriver DR.

Bloggeren mener, at Socialtilsynets vurdering strider imod barnets tarv. Den 8-årige plejedatter har boet hos familien hele sit liv.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) skriver på Facebook, at hun er "målløs". Hun er klar til at kigge på reglerne på området.

- Jeg må sige helt klart, at hvis reglerne på nogen måde er skyld i, at børn i plejefamilier kommer i klemme, så er jeg klar til at lave reglerne om med det samme, skriver hun på Facebook.

- Jeg har allerede fået tilkendegivelser om, at det kan hastebehandles, hvis det er nødvendigt.

Mai Mercado understreger, at hun ikke kan gå ind i den konkrete sag, som endnu ikke er afgjort.

I en mail til Berlingske oplyser Socialministeriet, at "det ikke er muligt at opsætte faste kriterier for, hvornår handlinger, der kan straffes efter straffeloven, vil eller skal medføre, at en godkendelse ophører".

Det beror på en vurdering af de konkrete forhold, hedder det videre.