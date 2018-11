Blodsugende fynbo: Claes Bang får rollen som Dracula i ny Netflix-serie

- Vi har været heldige med Claes, og det ville være en underdrivelse at sige, at holdet bag serien har fundet den rigtige skuespiller til en redefinering af en ikonisk rolle, siger Piers Wenger fra BBC Drama om Claes Bang, der skal spille hovedrollen som Dracula i en produktion af BBC og Netflix. Arkivfoto: Anne Bæk/Scanpix

I en serie produceret af BBC og Netflix skal den fynske skuespiller Claes Bang portrættere vampyren Dracula.

Den fynske skuespiller Claes Bang skal indtage den ikoniske rolle som vampyren Dracula i en ny miniserie bestående af tre afsnit. Det oplyser streaminggiganten Netflix i en pressemeddelelse. Det er også Netflix, der sammen med BBC One er co-producere på serien. Den er skrevet og skabt af Steven Moffat og Mark Gattis, der blandt andet har været producere på den populære serie "Sherlock". Og Claes Bang er glad for at have landet rollen som blodsugende vampyr. - Jeg er ekstremt glad for at spille rollen som Dracula. Specielt når manuskriptet er i hænderne på de talentfulde Steven Moffat, Mark Gatiss og holdet, der står bag Sherlock, siger han i pressemeddelelsen. - Jeg glæder mig rigtig meget til at fordybe mig i denne ikoniske og meget interessante karakter. Ja, han er ond, men der er så meget mere ved ham. Han er karismatisk, intelligent, vittig og sexet, siger Claes Bang.

Claes Bang vandt ved European Film Awards i december 2017 en pris for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i filmen "The Square".

Skuespilleren, som er født i Odense og opvokset i Tarup og Haarby, oplevede stor succes i 2017, hvor han havde hovedrollen i filmen "The Square", der vandt Guldpalmen i Cannes. Den rolle kastede blandt andet en pris af sig ved European Film Awards, hvor han i december 2017 modtog en pris for bedste mandlige hovedrolle. Der er da også stor begejstring blandt seriens skabere, over at den danske skuespiller har sagt ja til at portrættere Dracula. - BBC One har fundet en enestående ny mandlig hovedperson. Vi har været heldige med Claes, og det ville være en underdrivelse at sige, at holdet bag serien har fundet den rigtige skuespiller til en redefinering af en ikonisk rolle, siger Piers Wenger fra BBC Drama. Også produceren Hartswood Films er glad for castingen af Claes Bang: - Han har det hele. Han er klog, pragtfuld, karismatisk, dødsensfarlig. Høj, mørk og grusom på en og samme tid. Helvede har fået en ny chef. Serien kommer til at bestå af tre afsnit af cirka halvanden times længde. Den tager udgangspunkt i Transsylvanien i 1897, hvor Dracula lægger planer mod det viktorianske London. Optagelserne går i gang i 2019. Når den er færdig, kan den ses på Netflix.