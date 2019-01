Bladhus og chefredaktør accepterer bøder i sag om PET-bog

JP/Politikens Hus og ansvarshavende chefredaktør på Politiken, Christian Jensen, vil ikke anke bøderne, som de fredag er blevet idømt for at overtræde et forbud mod at bringe bogen "Syv år for PET".

Det oplyser bladhuset i en pressemeddelelse.

Administrerende direktør Stig Kirk Ørskov i JP/Politikens Hus og Christian Jensen fortæller, at det ikke ser nogen grund til at tage sagen til landsretten.

- Nu har denne sag verseret i over to år. Vi mener ikke, at det har noget formål at lade den fortsætte i retssystemet, udtaler de i meddelelsen.

I sagen skal JP/Politikens Hus betale en bøde på 100.000 kroner, mens Christian Jensen skal betale en bøde på 50.000 kroner. Det afgjorde Københavns Byret fredag.

Bødestraffen er dog også langt mildere, end hvis det stod til PET, der havde anlagt sagen.

Kravet fra PET har lydt på at få Christian Jensen idømt en fængselsstraf på fire måneder, der er den strengest mulige straf i den type sager.

Desuden har efterretningstjenesten krævet JP/Politikens Hus straffet med en bøde på 15 millioner kroner.

Selv om bladhuset og chefredaktøren ikke ønsker at fortsætte sagen, så kan den stadig gå videre. Det vil ske, hvis PET anker dommen. Det har efterretningstjenesten dog endnu ikke oplyst, om den vil gøre.

Sagen går tilbage til efteråret 2016. Her bragte Politiken den omstridte bog "Syv år for PET" i en særudgave af avisen. Det skete, selv om der var nedlagt et forbud mod at JP/Politikens Hus måtte bringe bogen.

I bogen fortæller tidligere PET-chef Jakob Scharf om sager fra sin tid i efterretningstjenesten.

PET fik bremset bogen, da det frygtede, at Jakob Scharf ville afsløre fortroligheder om blandt andet PET's arbejdsmetoder og samarbejdspartnere.