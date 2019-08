Dansk Folkepartis partiformand, Kristian Thulesen Dahl, havde taget et eksemplar af Lars Løkke Rasmussens (V) bog "Befrielsens Øjeblik" med på sommergruppemøde. Med bogen chokerede Lars Løkke Rasmussen i valgkampen Dansk Folkeparti ved at åbne for at bryde med blokpolitik og danne regering hen over midten.