Biografer tekster danske film af hensyn til hørehæmmede

Landets største biografkæde, Nordisk Film Biografer, har besluttet at sætte undertekster på alle danske film.

Det oplyser DR P4 Østjylland.

En af de biografer, der er begyndt at tekste de danske film, er Nordisk Films biograf i Randers.

Her er initiativet blevet godt modtaget af biografgængerne.

- Vi har endnu ikke hørt noget negativt fra de folk, der ikke er hørehæmmede. Derfor tænker vi ikke, at de er generede af det, siger biografchef René Jensen til DR P4 Østjylland.

- Omvendt har vi hørt fra dem, der er hørehæmmede. De er meget, meget begejstrede for det nye tiltag. Derfor synes vi, at det er en vindersag for alle, forklarer han.

Det har dog krævet en del overvejelser i biografkæden, før man tog beslutningen om konsekvent at sætte undertekster på dansksprogede film.

- Der findes folk, som vælger film fra, hvis de er tekstede. Så det handler om at finde den rette balance, siger Casper Bonavent, der er direktør i Nordisk Film Biografer i Danmark, til den regionale radiostation.

- For vi må også anerkende, at der er nogle, som synes, at det giver en bedre oplevelse, når der er tekster på de danske film. Derfor har den primære bekymring været, om vi ville fravælge nogle af vores gæster, hvis vi begyndte at tekste de danske film, siger han.

I Høreforeningen er der stor tilfredshed med initiativet.

Landsformand Majbritt Garbul Tobberup siger til DR P4 Østjylland, at det er "rigtig, rigtig dejligt" og noget, foreningen har arbejdet for i flere år.