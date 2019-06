Billedserie: Langberg var fast inventar i dansk film

Jesper Langberg nåede at blive gift tre gange. Her ses han med sin første kone, skuespillerinden Susanne Heinrich, og deres døtre Kristina og Maria. Langberg har desunden sønnen Emil. (arkivfoto)

Langberg har gennem sin karriere vundet en række af priser for sine skuespilpræstationer. Her ses han, da han i 2003 vandt han en Reumert for bedste mandlige hovedrolle. Han har ligeledes vundet tre Bodil-statuetter herunder en Æres-Bodil, som han modtog i 2014 for sin karrieres lange bidrag til dansk film. (arkivfoto)