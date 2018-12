Det har siden 2012 været muligt for bilister at undlade at betale afgifter, uden at det har fået konsekvenser. Det fastslår Rigsrevisionen ifølge Jyllands-Posten.

Siden 2012 har det daværende Skat - som i dag er splittet i syv styrelser - ikke automatisk sendt ubetalte regninger for vægtafgift eller grøn ejerafgift til inddrivelse.

Det fremgår af Rigsrevisionens beretning ifølge Jyllands-Posten.

Når de ubetalte afgifter ikke er blevet sendt til inddrivelse, har politiet ikke haft mulighed for at handle på de ubetalte afgifter.

Ifølge Rigsrevisionen har det betydet, at politiet er "stoppet med at inddrage nummerplader", gengiver Jyllands-Posten.

I beretningen kaldes det ifølge avisen "kritisabelt", fordi borgerne får den opfattelse, at en manglende betaling "ikke har nogen konsekvens".

Sagen er problematisk, mener bilisternes forening, FDM.

- Det er træls at se på for dem, der betaler, det de skal, siger afdelingschef Torben Kudsk til Jyllands-Posten.

Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter oplyser, at politiet "i princippet" aldrig er stoppet med at klippe nummerplader.

- Men hvis ikke informationerne tilgår os, har vi jo svært ved at finde ud af, om der mangler at blive betalt afgift, siger han til Jyllands-Posten.

Problemet er, at skattevæsenet ikke har haft et it-system, der automatisk kan sende en ubetalt vægtafgift videre til inddrivelse.

Derudover har Skat ikke kunnet beregne og opkræve de strafrenter på mindst 8 procent, som skal lægges oven i den ubetalte afgift.

Allerede nu må staten konstatere, at en del af de afgifter, som ikke blev inddrevet er gået tabt.

En del af renterne er allerede forældet. En anden del svarende til 75-90 millioner kroner er blevet opgivet, fordi det ifølge Skatteministeriet ville koste lige så meget at sætte skattemedarbejdere til at kradse pengene ind.

Ifølge et notat fra Gældsstyrelsen er der i alt 1,3 milliarder kroner i ubetalte vægtafgifter

Formanden for Folketingets statsrevisorer, Henrik Thorup (DF), kalder sagen "fuldstændig håbløs". Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) er kritikken "helt på sin plads". Han forventer, at Skattestyrelsen vil få styr på området i første halvdel af 2019.