Bilfirma går til landsretten i opgør med Ai Weiwei

Østre Landsret skal endeligt afgøre en strid mellem verdensberømt kunster og Skandinavisk Motor Co.

Den verdensberømte kunstner og aktivist Ai Weiwei er ikke færdig med det danske retssystem. Retsopgøret om krænkelsen af hans værk "Soleil Levant" i København fortsætter i Østre Landsret.

Det er Skandinavisk Motor Co., SMC, der har besluttet at anke en dom, som blev afsagt af Retten i Glostrup i juli. Det oplyser Ai Weiweis advokat, Maiken Toftgaard, onsdag til Ritzau.

I Glostrup fandt tre dommere, at bilimportøren havde krænket Ai Weiweis ophavsret og også havde overtrådt markedsføringsloven. Kunstneren skulle have 1,5 millioner kroner og desuden en godtgørelse på 250.000 kroner for såkaldt ikke-økonomisk skade.

Det var i 2017, at facaden på Kunsthal Charlottenborg i København blev prydet med 3500 redningsveste. De var blevet hente på den græske ø Lesbos, som under flygtninge- og migrantkrisen agerede port til Europa.

Med "Soleil Levant" ville Ai Weiwei skabe fornyet opmærksom om den måde, de rejsende behandles på.

Men en fotograf kom forbi og tog billeder af en ny VW Polo foran kunstinstallationen. Billedet blev brugt i en kampagne for den nye bil.

Problemet var, at Skandinavisk Motor Co. ikke havde spurgt Weiwei om lov, og derfor anlagde sidstnævnte retssagen, hvor dommerne i Glostrup endte med næsten at give ham fuldt medhold.

"Anvendelsen medførte en vis risiko for udvanding af Ai Weiweis "brand" og havde karakter af en snyltning på Ai Weiweis gode navn og rygte. Anvendelsen udgjorde derfor en utilbørlig udnyttelse af kunstværket i markedsføringsøjemed", hed det.

Bilfirmaet har forklaret, at den ansatte, der tog billedet, ikke anede, at der var tale om et kunstværk.

Det ventes, at landsretten behandler sagen næste år.