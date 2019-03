Biler skøjtede rundt på Den Ny Lillebæltsbro - politibil og ambulance også involveret i stort uheld

Lørdag morgen skete et stort uheld på Den Nye Lillebæltsbro, retning mod Fyn. Det var især tåge og glatføre, der fik bilerne og lastbilerne til at brage sammen. På Et tidspunkt stod en lastbil på tværs af vejbanen, og indsatslederen på steder melder om, at det var 'som bambi på glatis'. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen