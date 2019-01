Beviser: Politiet anholdt mor med blodfyldte sprøjter i hænderne

36-årig mor, der anklages for systematisk blodtapning af søn, blev overvåget via kameraer i kvindens hjem.

En 36-årig mor fra Skjern blev anholdt af Midt- og Vestjyllands Politi, få minutter efter at hun havde tappet blod fra sin søn for sidste gang.

Moren, der er tiltalt for mishandling af sit barn ved systematisk blodtapning gennem fem år, var inden anholdelsen under politiets overvågning.

Hun blev anholdt 25. september 2017 i sin lejlighed med en pose blodfyldte sprøjter.

- Hun har en gennemsigtig pose i hånden med sprøjterne. Jeg tager den ud af hånden på hende. Der går nogle lange sekunder. Derefter skriger hun meget voldsomt, fortæller politiassistenten, der anholdt hende, i retten.

Politiet havde fået dommerkendelse til at overvåge kvindens hjem med flere kameraer. Det foregik fra nabolejligheden, hvor teknikere via skærme kunne følge kvindens færden.

En sekvens fra overvågningen er afspillet i retten. Her kan man se, at kvinden tapper sin søn, mens han ligger i sin seng og ser iPad.

Politiassistenten fortæller, at det var vigtigt at foretage anholdelsen, inden kvinden fik lejlighed til at bortskaffe bevismaterialet.

Politiet havde iagttaget, at kvinden havde for vane at skylle blodet ud i toilettet efter handlingen.

Det handlede om at slå til, inden det skete, forklarer politiassistenten.

Det er uvist, hvor længe overvågningen stod på. Men anklager Pia Koudahl har oplyst, at man har videooptagelser af blodtapninger fra tre dage i september 2017.

Politiassistenten fortæller, at det var med lægernes accept, at man ventede med anholdelsen til tredje gang, barnet blev tappet.

Kort efter anholdelsen af kvinden ankom en sagsbehandler, der tog sig af barnet.

Barnet har siden anholdelsen boet hos sin far.

Kvinden har været varetægtsfængslet siden anholdelsen.

Hun erkender sig delvist skyldig i anklagen, men nægter at der er tale om grov vold.

Handlingerne er ifølge forsvareren foregået under påvirkning af lidelsen Münchhausen by proxy.

Det er en personlighedsforstyrrelse, der får en person, typisk en mor, til at påføre sit barn symptomer eller skader for selv at få opmærksomhed.

Der falder dom i sagen 7. februar.