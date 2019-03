Betjent trak i uniform for at efterforske egen stjålet bil

Der plejer ikke at være usædvanligt, at en betjent kører ind på sin arbejdsplads, ifører sig uniform og henter en patruljevogn.

Men usædvanligt var det, da en betjent gjorde netop det sidste år. For stik imod normen var det for efterforske tyveri af egen bil - og så på en fridag.

Det fremgår af Den Uafhængige Politiklagemyndigheds (DUP) årsberetning fra 2018.

Betjenten blev tiltalt for stillingsmisbrug og pligtforsømmelse, men slap med en irettesættelse, står det i rapporten.

Heri fremgår det også, at et sagskompleks døbt "Støvlesagen" har fået opmærksomhed i det forgangne år.

Flere polititjenestemænd har været mistænkt for uberettiget at have tilegnet sig støvler, der tilhørte politiet og solgt dem videre på nettet.

Først drejede det sig om en enkelt ansat, der angiveligt solgte politistøvlerne på en hjemmeside. Men efterforskningen viste, at der fandtes lignende salgsannoncer.

Støvlerne var nye og magen til dem, som operative tjenestemænd får udleveret i politiet. De stod til 1000 kroner for et par.

Flere politiansatte blev identificeret, og i flere tilfælde stemte salgsannoncerne overens med de støvler, som tjenestemændene havde fået udleveret.

Det står i politiets uniformsreglement, at sådanne genstande tilhører Rigspolitiet.

Men undervejs i efterforskningen kom det frem, at pågældende støvler også blev solgt på fra en hjemmeside i udlandet.

Statsadvokaten standsede efterforskningen i 20. juni sidste år, da det ikke "fuldstændigt kunne udelukkes", at støvlerne tilhørte dansk politi.

Af årsberetningen fremgår det samtidig, at antallet af klager over politiet er steget en smule fra 2017 til 2018.

Sidste år oprettede DUP således 1793 politiklagesager, mens man i 2017 oprettede 1676.

I 2018 udtalte politiklagemyndigheden kritik i 3,9 procent af sagerne, mens man året før udtalte kritik i 7,6 procent af sagerne.