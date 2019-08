Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) regner med, at regeringen hurtigt kan lande en aftale med støttepartierne om et midlertidigt børnetilskud.

Det siger han efter onsdagens forhandlinger med De Radikale, SF og Enhedslisten om tilskuddet, der kommer til at udgøre 250-300 millioner kroner årligt.

Det skal komme familier, der er berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen, til gode.

- Når vi nu er enige om, at vi skal bruge de her penge på at hjælpe familierne, så skal vi bare finde den bedste måde at bruge dem (pengene, red.) på.

- Og det tror jeg, at vi meget snart lander en aftale om, siger Peter Hummelgaard.

De fire partier blev i det såkaldte forståelsespapir efter regeringsforhandlingerne i juni enige om at sætte op mod 300 millioner kroner af årligt til at hjælpe familier i nød.

Tilskuddet skal være gældende, indtil S-regeringens ydelseskommission er kommet med sit bud på, hvordan ydelser som integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet skal indrettes fremover.

Det skal ske senest næste sommer.

Socialdemokratiet og SF har ikke mindst haft kig på de enlige forsørgere som dem, det midlertidige børnetilskud skal rettes mod.

- Vi ser gerne, at det er de enlige forsørgere, der får det største løft, fordi vi kan se, at det er dem, der er hårdest ramt af de nuværende lofter og ydelser, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Hun er også sikker på, at partierne snart lander en aftale.

Hos De Radikale mener man, at det først og fremmest er familier, der er på integrationsydelse, der skal have gavn af det midlertidige børnetilskud.

Partiet havde lige som de øvrige støttepartier gerne set, at der kunne blive sat flere penge af til tilskuddet, men det lod sig ikke gøre i regeringsforhandlingerne.

- Derfor siger vi, at når tilskuddet er af den størrelsesorden, som det er, så må vi hjælpe, hvor der er allermest behov, siger beskæftigelsesordfører Samira Nawa (R).

64.500 børn lever i dag under Danmarks Statistiks fattigdomsgrænse. Den liberale tænketank Cepos har beregnet, at 6000-7000 børn vil blive løftet op over grænsen med de 250-300 millioner kroner, som er sat af til tilskuddet.