En 26-årig mand straffes med fængsel i 40 dage for at have fremsat trusler mod justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Manden var ifølge ham selv påvirket af alkohol, da han i juni 2018 sendte flere truende beskeder til ministeren på Messenger, oplyser Retten i Lyngby.

I teksterne skrev den berusede mand blandt andet, at "du burde få så mange tæsk", og "du skal seriøst passe på dig selv din lille kujon".

Den tiltalte erkendte i retten at have truet Pape i anledning af hans virke som minister.

I dommen, som blev afsagt tirsdag, lagde Retten i Lyngby vægt på truslernes karakter. Med i bedømmelsen indgik også, at manden i maj 2018 var blevet idømt ti måneders fængsel for blandt andet vidnetrusler.

Retten mente ikke, at der var grund til at gøre fængselsstraffen betinget.

På trods af erkendelsen er den 26-årige ikke tilfreds med resultatet. Retten i Lyngby oplyser, at dommen ankes til landsretten.

Det er ikke første gang, at en borger er blevet straffet for at fremsætte trusler mod en toppolitiker på nettet.

I 2016 blev en 29-årig mand idømt fem måneders ubetinget fængsel af Retten i Sønderborg for trusler og vidnetrusler mod det konservative folketingsmedlem Mai Mercado.

"Du leger med dit og dit barns liv" og "Jeg kan godt forstå, hvis nogen vil stikke en kniv i dig og din baby", skrev manden blandt andet som reaktion på, at Mercado på Facebook hyldede politiets rydning af Pusher Street.

I en anden sag fik en 62-årig kvinde fra Slagelse 60 dages betinget fængsel for at have opfordret til overfald på den radikale folketingspolitiker Zenia Stampe.