Beredskab har over 100 mand indsat grundet stormflod

En storm har det seneste døgns tid fået vandstanden til at stige kraftigt flere steder i landet, og det har sendt beredskab på arbejde.

Især i den sydlige del af landet er det slemt onsdag eftermiddag, fortæller Lars Høg Schou, der er operativ chef i Beredskabsstyrelsen.

Han oplyser, at bredskabet har været indsat 10 til 12 steder grundet stormflod siden tirsdag. Onsdag eftermiddag klokken 16 er 130 medarbejdere fra Beredskabsstyrelsen indsat forskellige steder.

Tirsdag var fokus på kystområdet i Nordsjælland, mens arbejdet onsdag koncentrerer sig om sydlige dele af landet. Nyborg, Assens, Faaborg, Kolding og Aabenraa er blandt de steder, hvor beredskabet er til stede.

Også ved Broager nær Sønderborg er beredskab på arbejde.

- Som det ser ud nu, er det fra Broager og op til Fredericia og hen langs den fynske sydkyst til Langeland, at der er mest vand lige nu, siger Lars Høg Schou.

Han fortæller, at beredskabet både har arbejdet, inden vandmasserne kom, men også forsøger at begrænse vandet efter vandstigningerne.

- Vi lægger mobile dækninger ud, og så fylder vi sandsække og lægger ud sammen med det lokale beredskab og hjemmeværnet. Og så har vi også pumper, siger Lars Høg Schou.

For at der er tale om stormflod, skal vandstanden være 125 centimeter over normalen.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) advarer onsdag eftermiddag om meget farligt vejr ved Sydlige Lillebælt og Sydfynske Øhav. Her ventes en højere vandstand på mellem 150 og 175 centimeter. Varslet gælder frem til klokken 23.

Der er desuden varsler om forhøjede vandstande ved Lolland-Falsters sydkyst og Smålandsfarvandet samt det vestlige Storebælt og Sydøstsjællands kyst.