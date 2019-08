Befolkningseksplosion skaber bolignød på Færøerne

Befolkningstallet på Færøerne er de seneste år vokset med så voldsom fart, at det har skabt bolignød. Manglen på boliger har været et tema i valgkampen op til lagtingsvalget på lørdag.

- Boligmanglen er den største enkelte udfordring, vi har netop nu. Enhver bør føle sig sikker på at have et sted, som man med sikkerhed ved, er ens hjem, siger Færøernes lagmand Aksel V. Johannesen (S).

Så godt som alle partier lover at gøre en ekstra indsats for at løse problemet. Blandt forslagene er en boligbank, som skal tilbyde billige lån til førstegangskøbere og folk, som ønsker at bo i udkantsområderne.

- Der er eksempler på, at folk i 40-årsalderen må flytte ind hos deres forældre, fordi de mangler et sted at bo. Nogle vælger at flytte fra Færøerne, især til Danmark, og der findes familier med små børn, som må bo sammen i et enkelt værelse, siger formanden og stifteren af interesseforeningen Búgva, Elin Hentze.

Foreningen arbejder for at få skabt flere og billigere boligmuligheder på Færøerne.

På fem år er befolkningen på Færøerne vokset fra 48.300 til næsten 52.000 personer.

Ifølge det nyligt stiftede, offentlige boligselskab Bústaðir er der behov for 2000 billige leje- og andelsboliger.

Leder af Bústaðir Andras Róin påpeger, at det færøske boligmønster hidtil har været meget ensartet og traditionelt:

- Her er mange store villaer og få leje- og andelsboliger. Den traditionelle måde at bosætte sig på har været, at man hellere skal eje end leje. De store villaer indebærer, at her er mange kvadratmeter at bo i, men de er fordelt på få personer.

Indtil for nylig har det begrænsede lejemarked overvejende bestået af private husejere, der i nogle tilfælde har lejet deres kælderlejligheder ud.

Mens man i Danmark har haft et offentligt lejemarked under ordnede forhold i over 100 år, er dette først med stiftelsen af Bústaðir blevet en realitet på Færøerne.

Andras Róin påpeger, at der står adskillige huse tomme i bygderne i udkantsområderne. Selv om unge boligløse gerne vil købe dem eller bygge et nyt hus i disse bygder, kan bankerne ikke yde finansiering, da det er uvist, om huset igen kan sælges til mindst samme pris, som det kostede at købe eller opføre.

I de kommende år vil Bústaðir have bygget godt 650 leje- og andelsboliger. Andras Róin pointerer, at der herefter mangler finansiering til yderligere byggeri og efterlyser, at private færøske fonde og pensionsselskaber investerer i lejeboligmarkedet.

- Bolignøden er den største udfordring, vi har. Når Lagtinget samles igen, vil der blive fremlagt en boligpakke, der giver finansieringsmuligheder med henblik på at få bygget billige boliger, siger Færøernes socialminister, Eyðgunn Samuelsen (S).

Ifølge socialministeren skal private boligejere via økonomiske fordele tilskyndes at leje dele af deres huse ud.

Men det er ikke nok, lyder det fra lagmand Aksel V. Johannesen. Han understreger, at alle må bidrage.

- Såvel erhvervslivet, private samt andre må også tage et ansvar, så vi kan få løst problemet, siger han.