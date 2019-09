Bedstefar i skyggen af den store tragedie

Bestsellergrundlæggeren Troels Holch Povlsen mistede i påsken tre af sine børnebørn i et terrorangreb. 9. september fylder den aarhusiansk-fødte milliardær 70.

Mangemillionæren Troels Holch Povlsen har haft sin del af tragiske begivenheder inde på livet.

Når den aarhusiansk-fødte grundlægger af tøjfirmaet Bestseller mandag den 9. september fylder 70 år er det med både en langvarig trusselssag og en dramatisk sag om kidnapning i bagagen.

Og værst af alt med det nylige tab af tre af sine børnebørn, der i påsken sidste år blev ofre for et terrorangreb på et hotel i Sri Lanka.

Her var Troels Holch Povlsens og hustruen Meretes søn, Anders Holch Povlsen, på rejse med sin familie, da lokale ekstremister angreb kirker og hoteller og blandt andet dræbte de tre mindreårige danskere.

Anders Holch Povlsen overtog i 2001 ledelsen af Bestseller, som i hans hænder er vokset yderligere og har gjort familien til en af Danmarks absolut rigeste.

Sønnen var også i centrum i sagen om kidnapningen, der fandt sted i Indien i 2003.

Her blev en søn til koncernens danske arkitekt bortført. Bortførerne troede imidlertid, at de havde fat i Anders Holch Povlsen.

Blot fem år tidligere var det Troels Holch Povlsen selv, der var mål for en forbryder.

En tidligere soldat ved garden truede gennem 10 måneder både familien samt venner og nære medarbejdere med lemlæstelse eller død, hvis ikke tøjkongen betalte 12 millioner kroner.

Gardersoldaten brød blandt andet ind i Bestsellers hovedkvarter og på familiens gods Gyllingnæs, hvor han få meter fra Troels Holch Povlsen og hustruens soveværelse efterlod et trusselsbrev.

Sagen endte med, at politiet fangede pengeafpresseren, der i 1999 blev idømt tre og et halvt års fængsel.

Før millionerne begyndte at rulle ind som følge af Troels og Merete Holch Povlsens første tøjbutik i Ringkøbing i 1975, tog den unge Troels handelseksamen i Aarhus.

Han blev efterfølgende elev på Skive Museum under den daværende museumsinspektør, forfatteren og debattøren Peter Seeberg.

Troels Holch Povlsen ejer i dag flere ejendomme. Ud over Gyllingnæs syd for Odder drejer det sig blandt andet om godset Cokenach nær London.

Foruden Anders Holch Povlsen har han og hustruen også sønnen Niels.