Bedst på Fyn: Sidste kvartfinale i restaurantdyst afgøres i aften

Gæsterne på Under Lindetræet vil få sig en hel særegen oplevelse, når de sætter sig til bords i restauranten i aften. Måltidet, de vil få præsenteret, er nemlig udtænkt og forberedt af to restauranter, der kæmper om at blive den sidste semifinalist i restaurant-dysten "Bedst på Fyn".

Idémanden bag konkurrencen er Bent Christensen, mangeårig redaktør og udgiver af den Den Danske Spiseguide. Idéen er, at den skal gøre fynske restauranter mere synlige i medierne og over for potentielle gæster. Det er da også hovedårsagen til, at Under Lindetræet har valgt at deltage.

- Selvfølgelig betyder konkurrencen noget, men det handler i høj grad om, at vi gerne vil skubbe den her dagsorden med, at vi skal mere på banen, siger Jonathan Gouveia, sommelier på Under Lindetræet:

- Fyn mangler restaurantgæster, der kommer udefra og gerne vil opleve den fynske gastronomi og den fynske madkultur. Det håber vi, at vi kan fremme gennem den her konkurrence og det navn, Bent Christensen har inden for det gastronomiske landskab her i landet.