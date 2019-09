Bayern-profil fik landsholdsdøren i hovedet

Den tyske angriber Thomas Müller, der fredag 13. september fylder 30 år, fik i starten af 2019 at vide, at han ikke længere er en del af det tyske landshold.

Tonen blev slået an i 2010, da Thomas Müller i sin slutrundedebut for det tyske landshold fik den gyldne støvle, som bevis på, at han blev VM-turneringens topscorer.

Med sine fem mål og tre assister var han med til at sikre tyskerne VM-bronze, og i 2014 sluttede Müller som nummer to på topscorerlisten, da Tyskland blev verdensmester.

Thomas Müller, der fredag 13. september fylder 30 år, har i alt scoret 38 mål i 100 landskampe.

Men i starten af 2019 fik hans landsholdskarriere en brat ende, da landstræner Joachim Löw meddelte, at angriberen ikke længere var inde i hans planer.

Müller lagde efterfølgende i en video på Instagram ikke skjul på, at han var skuffet og vred over landstrænerens beslutning.

- Jo mere jeg tænker over det, jo mere vred bliver jeg. Jeg er stadig i stand til at spille fodbold på det højeste internationale niveau.

- Jeg har altid været stolt af at bære landsholdstrøjen, og jeg har givet alt. Jeg vil takke for støtten, det har været en fantastisk rejse, sagde Müller i foråret.

Det er i Bayern München, at Thomas Müller har fået sin fodboldopvækst.

I 2000 kom han som tiårig til klubbens ungdomsakademi og spillede sig sikkert og målrettet op i hierarkiet mod debuten på førsteholdet i 2008.

I 2009/2010-sæsonen blev han klubbens topscorer med 13 mål i 34 bundesligakampe.

Det er sammenlagt blevet til over 490 optrædener og 185 mål for den tyske storklub, som blandt andet har resulteret i otte mesterskabstitler, fem pokaltitler og en Champions League-triumf.