Kapitlet kunne dårligt skrives smukkere dengang i foråret 2013.

Tine Baun havde annonceret, at All England ville blive hendes sidste turnering på topplan. Hun vandt den og satte et eminent karrierepunktum.

En karriere, der begyndte noget mere beskedent fra Baun, der søndag 21. juli fylder 40 år.

Da badminton-dronningen Camilla Martin stoppede sin imponerende karriere i 2004, regnede mange med, at det var slut med danske topresultater i damesingle i mange år frem.

Til at overtage tronen var der jo bare Tine Baun, som i en årrække stod i Camilla Martins skygge.

Men Tine Baun gjorde de bange anelser til skamme.

- Jeg vil absolut sige, at jeg gjorde bekymringerne til skamme efter Camillas stop. Der var mange, som tænkte, at hvad skal der nu ske for damesinglen i Danmark. Kunne vi nå de tilnærmelsesvis samme højder som med Camilla?

- Det synes jeg, at jeg har gjort. Jeg voksede med opgaven og blomstrede på min egen måde og på mit eget tidspunkt.

- Jeg brød igennem noget senere end så mange andre, men det, at jeg stod imod presset, som medierne og andre lagde på mig, er jeg stolt af, sagde Baun, da hun annoncerede sit karrierestop.

Det internationale gennembrud kom i 2007, da den dengang 28-årige dansker overraskende vandt Japan Open.

Sidenhen blev Baun verdens nummer et, og hun spillede sig i All England-finalen hele tre år i træk fra 2008-2010 og vandt den prestigefyldte turnering i 2008, 2010 og 2013.

Baun er også strøget helt til tops i både Malaysia Open, Singapore Open, Korea Open og Denmark Open og har desuden vundet VM-bronze i 2010.

Efter at den internationale karriere blev indstillet, har hun blandt andet fungeret som spillende cheftræner i Lillerød Badmintonklub og som ekspertkommentator for TV2 Sport under All England.