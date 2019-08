Batman-instruktør har fået både røg og damp

Den amerikanske filminstruktør og excentriker Joel Schumacher er bedst kendt for at stå bag 90'ernes Batman-film. Torsdag den 29. august fylder han 80 år.

Med sin rapkæftede stil og erklærede homoseksualitet har Hollywood-instruktør Joel Schumacher gennem sin mangeårige karriere begejstret en del og chokeret mindst lige så mange.

På sin egen excentriske måde har Schumacher, der er fra New York, fortalt, hvordan han begyndte at drikke, da han var 9, begyndte at ryge, da han var 10, og havde sex for første gang som 11-årig.

Som teenager begyndte han at tage stoffer, men trods sit udsvævende liv kan den amerikanske instruktør torsdag den 29. august fejre sin 80-års fødselsdag.

Bedst kendt er nok hans "Batman Forever" og "Batman & Robin" fra 1990'erne.

Han er også instruktøren bag "Falling Down" med Michael Douglas og filmatiseringen af John Grishams roman "A Time To Kill" fra 1996, der høstede stor anerkendelse.

Det gjorde også hans udgave af "The Phantom of the Opera", der blev nomineret til tre Oscar-statuetter.

Ikke alle hans film er dog blevet lige godt modtaget af anmeldere og publikum.

Ofte har kritikken været harsk, men ifølge Schumacher selv preller både ros og ris af på ham.

Den amerikanske filminstruktør har nemlig gjort det til en regel ikke at læse om sig selv.

- Læs aldrig et ord af det, der skrives om dig eller om dine film. Hvis du tror på de gode ting, der står, så tror du også på de dårlige.

- Når de hader dig, så husker du hvert ondt ord til din dødsdag, og når de elsker dig, vil de alligevel aldrig elske dig højt nok, har han sagt.

Med årenes komme har Joel Schumacher droslet markant ned på karrieren, og hans seneste registrerede instruktørdåd er to afsnit af hitserien "House of Cards" fra 2013.