Barnegrav fra jernalderen dukket op under letbanebyggeri

Arkæologer finder tandsæt og perler på sted, der fremover skal huse kontrolcenter for hovedstadens letbane.

Arkæologiske udgravninger i Glostrup forud for opførelsen af et kontrolcenter for letbanen har afsløret spor fra en barnegrav fra jernalderen.

Det skriver Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

Arkæologer har blandt andet fundet et tandsæt fra et barn på mellem fem og ni år.

Derudover blev der fundet to lerkar, resterne af en bronzenål og 33 perler af glas og rav i forskellige farver.

Perlerne tyder på, at det var en pige, konkluderer eksperter, der hæfter sig ved gravens placering.

Den var placeret tæt på huset og ikke i en fælles gravplads, som det ellers var normalt dengang.

- Det skyldes måske, at familien af følelsesmæssige årsager gerne ville begrave pigen tæt på. Det vil de nærmere undersøgelser vise, siger Jonas Sigurdsson, museumsinspektør på Kroppedal Museum, i pressemeddelelsen.

Det er museet, der har foretaget udgravningerne til det, der skal være et kontrol- og vedligeholdelsescenter for den kommende letbane i hovedstadsområdet.

Arkæologerne gjorde flere forskellige fund, der nu skal under luppen.

- Vi fandt masser af arkæologiske spor, og det var overraskende.

- Glostrup blev i lighed med andre steder i hovedstadsområdet udbygget i en tid, hvor arkæologiske undersøgelser ikke blev lavet i samme omfang som i dag, så vi ved kun lidt om områdernes fortid.

- Nu ved vi, at der har boet mennesker lang tid tilbage, siger Jonas Sigurdsson.

Jernalderen i Danmark regnes som tidsrummet mellem cirka år 500 før Kristi fødsel til år 850 efter Kristi fødsel.

Letbanen i hovedstadsområdet forventes at rulle ud på sin første tur i 2025.

Forberedelserne til byggeriet er gået i gang, blandt andet med omlægning af elkabler, vandledninger og kloakering.