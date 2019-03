Generelt er risikoen for at blive smittet med mæslinger lille, vurderer styrelse efter nyt mæslingetilfælde.

Et barn på 13 måneder er smittet med mæslinger i området omkring Roskilde.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed fredag i en pressemeddelelse.

Barnet har opholdt sig på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Herefter konstaterede hospitalet, at barnet var smittet.

Der er blevet taget kontakt til personer, der i tidsrummet 12. marts klokken 21.30 til 13. marts klokken 10.15 har opholdt sig på hospitalets børneafdeling.

- Så har man opholdt sig på hospitalet i Roskilde, og er man ikke blevet kontaktet vedrørende mæslinger, behøver man ikke være bekymret, siger overlæge Jeppe Nørgaard Rasmussen, Styrelsen for Patientsikkerhed, i meddelelsen.

For en uge siden blev der i Københavnsområdet konstateret et tilfælde af mæslinger hos et fireårigt barn.

Inden da har mindst seks personer i år været smittet med mæslinger i et udbrud, der menes at have forbindelse til en gruppe danskeres ferie i Frankrig.

De seks var smittet med samme virustype, mens det fireårige barn havde en anden type mæslinger.

Endnu vides det ikke, om det seneste tilfælde har forbindelse til de andre.

Trods flere tilfælde af mæslinger i Danmark i år ændrer Sundhedsstyrelsen ikke sine anbefalinger om vaccination, da "risikoen for at blive smittet generelt er lille".

Den første MFR-vaccine gives efter anbefalingerne i 15-måneders-alderen for at sikre, at virkningen ikke hindres af barnets medfødte antistoffer, skriver Statens Serum Institut.

De fleste danskere er i dag vaccineret eller har haft mæslinger og er derfor immune.

Mæslinger er en meget smitsom virus for både børn og voksne.

Kun i sjældne tilfælde giver den alvorlige følgesygdomme som for eksempel lunge- eller hjernebetændelse.

I Europa ender hvert fjerde til femte mæslingetilfælde i barnealderen med hospitalsindlæggelse.

Man kan bære på mæslinger i 18 dage, inden man får tydelige symptomer.

Har man mistanke om, at man er smittet, skal man ikke møde uanmeldt op hos sin læge eller på sygehuset.