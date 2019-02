Mandag begyndte retssagen med 15 tiltalte, der - ifølge anklageskriftet - med golfkøller og baseballbat bankede og skød en 25-årig mand i Kølstrup ved Kerteminde i 2017. En dag, hvor en af de tiltalte har vist sig som central for sagen.

- Jeg har stukket dem alle. Det var ordlyden af en besked, der blev læst højt under første retsdag i en ekstraordinær retssag med 15 tiltalte - det højeste antal i en og samme sag i Odense Rets historie. En sag, der strækker sig over en måned og handler om et brutalt overfald med golfkøller, baseballbat og flere skud i oktober 2017 ved Kerteminde. Beskeden blev sendt af en af de 15 tiltalte til den tiltaltes mor efter, at han havde været til afhøring hos politiet. Den tiltalte viste sig dermed også som et afgørende vidne, fordi han havde samarbejdet med politiet om opklaringen. I den forbindelse ønskede han ikke at være til stede - og var ikke - med de andre tiltalte i retten. - Han står op imod de 14 andre, lød det fra anklager Kirsten Flummer, der slog et slag for, at den tiltalte skulle have lov til at blive væk fra retten - på nær under hans egen afhøring. Det blev imødekommet af dommeren - på trods af protester fra flere af de 15 forsvarsadvokater og fjogede smil fra flere af de tiltalte.

Forhøjet straf, konfiskation og eventuel udvisning 14 af de 15 mænd er tiltalt for legemsangreb af særlig farlig, rå og brutal karakter.Offeret er ganske udsædvanligt også tiltalt i sagen - for vold og trusler med en pumpgun.



13 ud af de 15 tiltalte nægter sig skyldige.



For syv af mændene er der nedlagt påstand om, at deres straf skal udmåles efter straffelovens §247 stk.1, der giver mulighed for at lægge det halve af straffen oveni som følge af lignende kriminalitet begået tidligere.



Der er nedlagt påstand om konfiskation af to golfkøller og udvisning for tre af mændene.



Anklagemyndigheden går efter at kunne forhøje straffen med det halve, fordi der er tale om skydevåben i det offentlige rum.



Flere af de tiltalte sidder varetægtsfængslet i sagen, og det skal fratrækkes det antal dage, de skal sidde i fængsel, hvis de bliver dømt.



De tiltalte tæller både danskere og danskere med udenlandsk baggrund, og nogle af dem har været, eller er stadig medlem af bandegrupperingen Gremium.

Grafikken viser, hvor det brutale overfald fandt sted. Grafik: Mikkel Damsgård Petersen

25-årig blev banket og skudt Sagen, de 15 mænd står tiltalt for, går tilbage til søndag aften den 1. oktober 2017 klokken 21.35. Her skal vidner have set tre personbiler komme kørende i kortege. Angiveligt for at overfalde en 25-årig mand fra lokalområdet. Den 25-årige mand er sammen med en jævnaldrende ved at stige ind i en bil på Kertinge Bygade i Kølstrup syd for Kerteminde, da de tre biler pludselig dukker op med et tæskehold. Den ene får lov til at løbe fra stedet efter flere slag. Den anden - den 25-årige - ender med først at blive banket med en kølle. Og efter det bliver han tildelt flere spark, banket med baseballbat og golfkøller og skudt på kroppen, i skridtet og på benene. På trods af det brutale overfald overlever han. Den 25-årige mand skal herefter - den 4. oktober 2017 - sammen med en anden person have truet med en pumpgun en tredje person til at fortælle om episoden på parkeringspladsen ved Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. Derudover skal han - forud for det brutale overfald - have udøvet vold mod en af de tiltalte i september 2017.

På grafikken her kan du danne dig et overblik over, hvordan Østre Landsrets sal, der benyttes grundet pladsmangel hos Retten i Odense på grund af det høje antal tiltalte, er bygget op til det, der er - målt på antal tiltalte - den største sag i Odense Rets historie. Grafik: Mikkel Damsgård Petersen

Afbrudt før tid Tilbage i retssalen kom det også frem, at den tiltalte, der også er afgørende vidne i sagen, som den eneste ikke nægtede sig helt skyldig. Han erkendte medvirken til vold - dog uden brug af skydevåben. Noget, der angiveligt ville have været uddybet nærmere under afhøringen af det tiltalte nøglevidne. Den første dag nåede dog ikke så langt, da den blev afbrudt to timer før tid som følge af en forsvarsadvokat, der under mandagens frokostpause blev syg og fik hjælp til at komme på sygehuset af en af de andre forsvarere. De ønskede ikke, at andre skulle træde i deres sted. Tirsdag venter en ny dag med afhøringer. Hvad der kommer frem under anden dag af retssagen, kan du læse i onsdagens avis eller på Fyens.dk tirsdag aften.