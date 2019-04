Jesper Berg kom til Finanstilsynet med et imponerende cv, men har fået kam til sit hår af bankernes voksende hvidvaskkriser. Lørdag 6. april fylder han 60 år.

Tre og et halvt år er lang tid.

Det kan Jesper Berg, direktør for Finanstilsynet og 60 år lørdag den 6. april, formentlig skrive under på.

Da han i efteråret 2015 tiltrådte som bankernes vagthund, var dagsordenen for finansverdenen en helt anden end i dag.

På det tidspunkt var der gået et halvt årti efter finanskrisen, væksten var haltende, og bankerne klagede over de mange nye regler, de skulle leve op til.

Jesper Berg, der selv kom direkte fra bankverdenen efter fem år hos Nykredit, åbnede i sine første interviews som tilsynschef op for en blødere linje over for bankerne.

- Nu er vi kommet til et andet niveau i reguleringen, og vi ser, at økonomien står stille i Europa. Så må man tænke mere over, hvor meget mere, vi skal ud ad den vej, sagde han til Finans.

I dag - efter de store sager om hvidvask i Danske Bank og andre storbanker - blæser der væsentligt andre vinde om finansverdenen.

- Nu er der mange, der gerne vil have, at vi skal hænge bankledelser på en strand, som Jesper Berg formulerede det i efteråret 2018.

Det gør Finanstilsynet ikke, understreger han, men myndigheden har ikke desto mindre fået travlt med at se bankerne ekstra efter i sømmene.

På Christiansborg er der blevet kastet flere ressourcer efter det arbejde. Så sent som sidste uge blev et bredt flertal enige om 16 nye initiativer, der skal styrke tilsynets arbejde.

Det bliver således Jesper Bergs opgave at stå for et "mere udfarende og aggressivt" tilsyn, der kan reagere hurtigere på unoder. Og forhåbentlig forebygge nye hvidvaskskandaler.

Han er da også rig på erfaringer. Han blev uddannet som økonom i 1984 har arbejdet både for Nationalbanken, Den Internationale Valutafond og Den Europæiske Centralbank, inden han kom til Nykredit.