Banedanmark genåbner et spor over Storebælt klokken 10

Torsdag morgen er der stadig lukket for togtrafik over Storebæltsbroen. Banedanmark har torsdag morgen bekræftet over for DSB, at man forventer, at broen åbnes delvist for togtrafik klokken 10.

Banedanmark oplyser, at det kun er det ene spor over Storebæltsbroen, der bliver taget i brug klokken 10. Hvornår det andet spor bliver åbnet, afklares senere.

I første omgang betyder det, at InterCity-tog kan krydse Storebælt. Lyntog må vente til senere.

Indtil klokken 10 er morgentrafikken på skinnerne stadig kraftigt påvirket af ulykken. Det fortæller DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

- Det betyder, at vi fortsætter med at køre togbusser mellem Korsør og Nyborg frem til klokken 10, siger han.

- Det giver nogle forandringer for vores kunder, som skal passere Storebælt. I særdeleshed for vores InterCity- og InterCityLyn-tog. Der anbefaler vi, at vores kunder går ind på DSB's hjemmeside eller benytter Rejseplanen.

Det kommer også til at have en påvirkning af kunder, der kører på Sjælland eller Fyn og i det sydlige Jylland. Her bliver de InterCity-tog, der normalt kører mellem Østerport og Esbjerg, nemlig aflyst.

Alle andre tog, der normalt krydser Storebæltsbroen, stopper i Korsør på sjællandssiden og på Fyn i enten Odense eller Nyborg.

- InterCitytog vender i Nyborg på Fyn-siden, og InterCityLyn-tog vender i Odense. På Sjælland vender alle tog i Korsør, siger Tony Bispeskov.

- Grunden til, at det er anderledes på Fyn-siden, er, at der simpelthen ikke er plads til, at de alle kan vende i Nyborg.

Han forventer, at DSB kan vende tilbage til normal køretid "relativt kort efter", at Storebæltsbroen åbner.