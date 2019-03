Bandemedlemmer skyldige i brutal vold og afpresning

Afpresning. Vold. Ulovlig tvang, bedrageri og tyveri.

Et enigt nævningeting har ved Retten i Roskilde fundet 13 mænd skyldige i en stor sag, som omfatter en bred vifte af alvorlig kriminalitet.

Flertallet af de tiltalte er medlemmer af banden Loyal To Familia (LTF). De er i alderen 22 til 35 år. Retten har taget stilling til 26 anklagepunkter, der fordeler sig over et 16 sider langt anklageskrift.

Ti af de tiltalte er i forskelligt omfang fundet skyldige i afpresning af særlig grov beskaffenhed og vold - til dels af særlig rå, brutal og farlig karakter. Samt ulovlig tvang, dokumentfalsk, bedrageri og bedrageriforsøg.

I sagens anklageskrift beskrives blandt andet en episode på en parkeringsplads i Køge 25. juni 2017.

Her udsatte tre af sagens tiltalte ifølge anklagen to personer for adskillige slag og spark, hvorefter de meddelte ofrene, at de hver skyldte 100.000 kroner for at have meldt sig ud af Loyal To Familia.

Overfaldsmændene ville selv skaffe pengene ved at udnytte ofrenes personlige NemID til at optage lån.

De tiltalte fik ifølge anklageskriftet en uidentificeret mand til at opsøge forældrene til et af ofrene og meddele dem, at deres søn ville blive dræbt, hvis han ikke betalte de 100.000 kroner.

Syv af de tiltalte er desuden i forskelligt omfang fundet skyldige i besiddelse og videreoverdragelse af kokain og hash.

Fire er fundet skyldige i at have været i besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder - til dels som led i en konflikt mellem Loyal To Familia og den rivaliserende bande Brothas.

Desuden er tre af mændene fundet skyldige i indbrudstyveri og forsøg på hæleri. En enkelt er skyldig i trusler mod et vidne, og en anden er skyldig i vold mod to fængselsbetjente.

Overfaldet på fængselsbetjentene blev begået i juni 2018 i Vestre Fængsel i København. Her lagde en indsat en dåse tun i en sok og brugte denne som våben mod to af fængslets ansatte.

Den ene blev ramt på skulderen. Den anden undveg slagene.

I alt 14 mænd har været tiltalt i den omfattende sag. En er blevet frifundet. Han var alene tiltalt for besiddelse af skydevåben under konflikten mellem LTF og Brothas.

Sagen har strakt sig over 30 retsmøder siden oktober.

Dommen ventes afsagt i begyndelsen af april.